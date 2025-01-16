U16 Milli Takım, elemelere galibiyetle başladı!

16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt müsabakalarına galibiyetle başladı.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, Alanya ilçesindeki 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Salonu'nda Romanya'yla karşılaştığı belirtildi.



Türkiye'nin rakibini 25-20, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup ettiği kaydedildi.



Tek devreli lig usulüne göre oynanan elemelerde puan tablosunda ilk sırada yer alacak takım, doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Türkiye, elemelerdeki ikinci maçında cuma günü Sırbistan ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.



