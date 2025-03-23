TV8'den Macaristan - Türkiye maçı için tarihi karar!

TV8, Macaristan - Türkiye maçı için bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, maçın tek kamera ile çekildiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TV8'den Macaristan - Türkiye maçı için tarihi karar!
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23 Mart 2025 20:10
Son güncelleme 23 Mart 2025 21:08
UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki Macaristan - Türkiye maçının yayıncısı TV8 dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TV8, Macar federasyonu ile anlaşılamadığı gerekçesiyle mücadeleyi kendi kameraları ile çektiklerini duyurdu. TV8 ayrıca maçın tek kamera çekimi nedeniyle geç yayınlandığını duyurdu.

Macaristan - Türkiye maçında stadyum kenarındaki reklam panolarının beyaz olması dikkat çekti.

TV8'in açıklamasında "Kanalımız, Karadağ - Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız." denildi.

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