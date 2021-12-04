Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Tuzlaspor'u ağırladı.



5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Ev sahibi ekibin golünü 79. dakikada penaltıdan Celil Yüksel attı. Tuzlaspor'un sayısı ise 90. dakikada Posmac'tan geldi.



Adanaspor'da Sercan Kaya, 36. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı.



Bu sonucun ardından Tuzlaspor, puanını 21 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Adanaspor ise 19 puanla 11. sırada yer buldu.



Tuzlaspor gelecek hafta Menemenspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise Boluspor deplasmanına gidecek.





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