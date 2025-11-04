04 Kasım
Turner: "Pacers'ın 66 milyon dolarlık teklifi, Bucks kararımı kolaylaştırdı"

Milwaukee Bucks pivotu Myles Turner, eski takımı Indiana Pacers'ın kendisine yaptığı 3 yıl 66 milyon dolarlık (yıllık 22 milyon) teklifin, serbest oyuncu kararını kolaylaştırdığını söyledi.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Turner: 'Pacers'ın 66 milyon dolarlık teklifi, Bucks kararımı kolaylaştırdı'
Milwaukee Bucks pivotu Myles Turner, eski takımı Indiana Pacers'ın kendisine yaptığı 3 yıl 66 milyon dolarlık (yıllık 22 milyon) teklifin, serbest oyuncu kararını kolaylaştırdığını söyledi.

Turner, yaz döneminde Bucks'ın 4 yıl 107 milyon dolarlık teklifini kabul etmişti.

Görüşmeler, Pacers'ın geçtiğimiz sezon NBA Finalleri'ne yükselmesinin ardından kısa sürede tıkandı. Indiana yönetimi, Turner'a bu miktarın üzerinde bir teklif sunmadı.


Milwaukee, Turner'a yer açmak için Damian Lillard'ın kalan 113 milyon dolarlık kontratını beş yıla yayarak feshetti. Bucks böylece oyuncuya yıllık ortalama 27 milyon dolar ödeyip, son yıl için oyuncu opsiyonu ekledi.

Turner, süreci şöyle değerlendirdi:

"Takas dedikodularında hep bana bunun bir iş olduğunu söylediler. Sonuçta 40 milyon dolarlık farktan bahsediyoruz."

Pacers başkanı Kevin Pritchard, Turner'ın kararını sosyal medya üzerinden öğrendiğini belirtti:

"Herb Simon, Steven Rales ve Simon ailesi onu takımda tutmak için lüks vergisi sınırlarını zorlamaya hazırdı," dedi Pritchard. "Biz iyi niyetle müzakere ediyorduk."

2015 draftında Indiana tarafından seçilen Turner, takımdaki 10. sezonunu geride bırakmış ve geçtiğimiz yılki final kadrosunun en uzun süreli oyuncusu olmuştu.

"Indiana bana beni nasıl gördüğünü açıkça belli etti," diyen Turner, "Aynı şekilde Milwaukee Bucks da." ifadelerini kullandı.

Turner, Pazartesi günü Gainbridge Fieldhouse'ta eski takımı Pacers'a karşı ilk kez sahaya çıkacak. Bucks sezona 4-1, Indiana ise 0-5 ile başladı.

"Hem alkışlar olacak hem yuhalamalar. Duygusal bir karışım olacak," dedi Turner.

Yeni takımıyla 5 maçta 9.8 sayı, %39.3 isabet oranı ortalamasıyla oynuyor.

