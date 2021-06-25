Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin yeni başkanı Saffet Akyüz

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği 2021 Olağan Seçimli Genel Kurulu Conrad İstanbul Bosphorus'da gerçekleşti.



Saffet Akyüz, üyelerin tamamının oyu ile 3 yıllığına başkan seçildi.



Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden yapılan açıklamada "Öncelikle iki dönem derneğimize çok büyük hizmetlerle bulunan Hakan Ünsal ve ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Türk futbolcusunun her türlü sorununda yanında olan ve yanında olmaya devam edecek olan Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin seçimlerine katılan tüm değerli üyelerimize teşekkürlerimizi sunarken yeni Başkan ve Yönetim Kurulu'nun Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.



SAFFET AKYÜZ VE EKİBİ



Yönetim Kurulu: Saffet Akyüz, Altan Aksoy, Emrah Eren, Erhan Küçük, Can Cumhur Bozacı, Yasin Sülün, Erkan Yetişmiş



Yedek Liste: Serhat Akyüz, Okan Özke, Hasan Yiğit, İskender Alın, Yunus Emre Genç, Mustafa Cevret



Denetleme Kurulu: Gökhan Caba, Mithat Yavaş, Ceyhun Müderrisoğlu



Yedek Liste: Mustafa Sarp, Sinan Közen, Ahmet Uzun



