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Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök, evinde ölü bulundu

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olarak tarihe geçen Esen Gök'ten 36 saattir haber alınamıyordu. Genç spikerin evine giren polis ekipleri, Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

calendar 19 Temmuz 2025 20:13
Haber: Sporx.com
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök, evinde ölü bulundu
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Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olarak tarihe geçen Esen Gök, hayatını kaybetti.

At yarışlarının sevilen sesi, Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten 36 saattir haber alamayan yakınları endişelenmeye başladı. Genç sunucunun telefonunun kapalı olması üzerine, arkadaşları Bakırköy'deki evinin bulunduğu siteye giderek durumu kontrol etmek istedi. Ancak site görevlileri, arkadaşlarını içeri almadı.

Durumun ciddiyet kazanmasıyla birlikte hem site güvenliği hem de arkadaşları tarafından defalarca aranan Esen Gök, hiçbir çağrıya yanıt vermedi. Bunun üzerine arkadaşları, polise ihbarda bulundu.


Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla genç spikerin yaşadığı daireye girdi. İçeri giren ekipler, Esen Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemelerde, genç kadının intihar etmiş olabileceği değerlendirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Esen Gök, 2019 yılında Gazi Koşusu günü düzenlenen Kadın Binici Koşusu'nda spikerlik yaparak büyük hayalini gerçekleştirmişti. Veliefendi Hipodromu başta olmak üzere yarış camiasında sevilen bir isim haline gelen Gök, son 6 yıldır yarışseverlere sesiyle eşlik ediyordu. Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri unvanına sahipti.

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