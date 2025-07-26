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Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı Muş'ta başladı

60 ilden genç ve ümit yaş grubundaki sporcuların katıldığı Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı, Muş'ta geniş katılımlı bir organizasyonla başladı.

calendar 26 Temmuz 2025 20:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı Muş'ta başladı
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Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı, 60 ilden sporcuların katılımıyla Muş'ta start aldı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Muş Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan Bayram anısına düzenlenen müsabakada 60 ilden gelen 21 yaş altı sporcular ile genç ve ümitler yaş gruplarındaki karateciler tatamiye çıktı.



Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, basın mensuplarına, Muş'ta uzun yıllar sonra ilk kez bu büyüklükte bir spor organizasyonunun düzenlendiğini söyledi. 500'e yakın sporcu, antrenör ve idarecinin kente geldiğini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağını burada yapıyoruz. Şu ana kadar İstanbul, Manisa, Zonguldak ve Muş'ta dört etap tamamlandı, beşinci ve son etap ise Diyarbakır'da yapılacak. Etkinliklerde başarılı olan sporcular üst kategorilere yükseliyor."

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