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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Taşdemir, Avrupa Karate Federasyonu yönetimine girdi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Avrupa Karate Federasyonu yönetimine girdi.

calendar 06 Mayıs 2025 21:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Taşdemir, Avrupa Karate Federasyonu yönetimine girdi
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06 Mayıs 2025 21:11
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Avrupa Karate Federasyonu (EKF) yönetim kurulu üyesi oldu.

Federasyonun açıklamasına göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen olağan kongre sonucu EKF'nin yeni dönem yönetim kadrosu belirlendi.

Taşdemir, toplantıdaki oylama neticesinde yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

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