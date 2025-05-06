Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Taşdemir, Avrupa Karate Federasyonu yönetimine girdi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Avrupa Karate Federasyonu (EKF) yönetim kurulu üyesi oldu.
Federasyonun açıklamasına göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen olağan kongre sonucu EKF'nin yeni dönem yönetim kadrosu belirlendi.
Taşdemir, toplantıdaki oylama neticesinde yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
Federasyonun açıklamasına göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen olağan kongre sonucu EKF'nin yeni dönem yönetim kadrosu belirlendi.
Taşdemir, toplantıdaki oylama neticesinde yönetim kurulu üyeliğine seçildi.