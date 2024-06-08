Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonu!

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup etti ve üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonu!
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08 Haziran 2024 19:08
Son güncelleme 08 Haziran 2024 19:36
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaştı.

Fransa'da düzenlenen organizasyonda Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, rakibini 3-0 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk kaydetti.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Yarı finale gelene kadar oynadığı 5 maçta kalesinde 1 gol gören İspanya, milli takımımızdan 3 gol yedi.



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