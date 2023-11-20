Türk Telekom'un rakibi Mincidelice JL Bourg

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda deplasmanda Mincidelice JL Bourg'la karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un rakibi Mincidelice JL Bourg
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20 Kasım 2023 12:58
Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Türk Telekom, salı günü Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına konuk olacak.

Ekinoks Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Türk Telekom, geçen hafta deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis takımına 93-86 yenilirken, Mincidelice JL Bourg ise sahasında Yunanistan ekibi Aris Midea'yı 72-65 yenmeyi başarmıştı.

Organizasyonda başkent temsilcisinin bir galibiyet, altı mağlubiyeti, Fransız ekibinin ise beş galibiyet, iki mağlubiyeti bulunuyor.

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