Türk Telekom'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Türk Telekom Kulübü Genel Menajeri Önder Külçebaş, 7Days Avrupa Kupası'nda çeyrek finale çıkmanın mutluluğu yaşadıklarını ve bu performanslarını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16 Nisan Pazar günü karşılaşacakları Fenerbahçe Beko karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.



Önder Külçebaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7Days Avrupa Kupası'nda İtalyan temsilcisi Germani Brescia karşısında zor bir maç oynadıklarını şimdi de yarınki lig maçına konsantre olduklarını belirtti.



Ligde lider durumda bulunduklarını ve Fenerbahçe'nin de bir galibiyet gerilerinde olduğunu hatırlatan Külçebaş, şöyle konuştu:



"Fenerbahçe maçı liderliğimizi perçinlemek adına önemli. Bu maçı kazanmamız durumunda Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını açarak büyük bir avantaj sağlayacağız. Bu maça da teknik olarak üst düzeyde hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteği katlanarak artıyor. Bu bizim için çok kıymetli. Ankara halkına özellikle çağrı yapmak isterim; basketbol bir seyirci oyunu ve destekleri çok çok önemli. Birlikte oluşturduğumuz sinerji ile maçları kazanarak, Ankara'yı en üst seviyede temsil etmek, bu şehre sayısız başarılar kazandırmak istiyoruz. Fenerbahçe karşısında da taraftarımızdan büyük destek bekliyoruz."



- "Türk bayrağını gururla dalgalandıracağız"



Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımıyla karşılaşacaklarını belirten Külçebaş, Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını aktardı.



Külçebaş, tek maçlı eleme sisteminin sürprizlere açık olduğunu, yine de çeyrek finalde ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacaklarını vurgulayarak "Ulm maçında taraftarımızın artan desteğini arkamıza alarak çeyrek final turunu da geçeceğimize ve adımızı son 4 takım arasına yazdırarak hedefimize bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. Çeyrek final oynayacağımız Avrupa Kupası'nda sonuna kadar Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



- Erdem Can ve oyunculara övgü



Önder Külçebaş, takımın başantrenörü Erdem Can ve oyuncuları övdü.



Büyük bir uyumla çalıştıklarını vurgulayan Külçebaş, şunları kaydetti:



"Erdem Can ve tüm teknik ekibimiz büyük bir enerjiyle çalışıyor. Bu düzeyde mücadeleyle devam etmek için önemli bir maçı kazanıp hemen akabinde diğer karşılaşmanın hazırlıklarına tam konsantrasyon ile devam etmek gerekiyor. Tüm ekibimiz bu kalitede ve başarıya son derece odaklanmış durumda. Teknik ekibin kendi içinde, oyuncularla ve tüm organizasyon ile uyumu çok memnuniyet verici. Sezon başında biz bu uyumu özellikle vurguluyorduk. Sezonun geride kalan kısmına baktığımızda aldığımız sonuçların en çok bu uyumun eseri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ