Türk Telekom'da yeniden Erdem Can dönemi!

Türk Telekom, başantrenörlük görevine yeniden Erdem Can'ın getirildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'da yeniden Erdem Can dönemi!
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04 Haziran 2024 20:14
Türk Telekom, başantrenörlük görevine Erdem Can'ın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Erdem Can! Türk Telekom Basketbol ailesi olarak, yeniden Başantrenörümüz olan Erdem Can'a başarılar diliyor, birlikte koşacağımız zaferler için sabırsızlanıyoruz!" ifadelerini kullandı.

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