Türk Telekom, Avrupa'da Cluj-Napoca'ya konuk olacak

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda salı günü U-BT Cluj-Napoca'ya konuk olacak.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Telekom, Avrupa'da Cluj-Napoca'ya konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 12:21
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. haftasında salı günü deplasmanda Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yla karşılaşacak.

BT-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibi, organizasyonda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Romanya temsilcisi ise 8 galibiyet, 7 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Türk Telekom, ilk yarıda sahasında oynanan maçta rakibini 99-80 yenmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery