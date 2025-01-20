Türk Telekom, Avrupa'da Cluj-Napoca'ya konuk olacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. haftasında salı günü deplasmanda Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yla karşılaşacak.
BT-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Başkent ekibi, organizasyonda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Romanya temsilcisi ise 8 galibiyet, 7 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.
Türk Telekom, ilk yarıda sahasında oynanan maçta rakibini 99-80 yenmişti.
BT-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Başkent ekibi, organizasyonda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Romanya temsilcisi ise 8 galibiyet, 7 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.
Türk Telekom, ilk yarıda sahasında oynanan maçta rakibini 99-80 yenmişti.