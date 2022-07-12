İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, geçtiğimiz sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren ve bir dönem ismi Beşiktaş ile de anılan Andreas Pereira'yı Manchester United'dan transfer etti.



PEREIRA İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME



Yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcuyla 2026 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Ayrıca futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da bulunacak.



TRANSFER SONRASI İLK SÖZLER



Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Pereira, "Burada olduğum için çok mutluyum ve sezona Fulham ile başlamak için sabırsızlanıyorum. Fulham'a ait oldukları yerde olmaları için elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Marco Silva bunun için çok önemliydi. Onunla çok konuştum ve burada olmamda önemli bir faktördü." dedi.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Brezilyalı futbolcunun ismi ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de transfer iddialarında yer almıştı. Andreas Pereira, geçtiğimiz sezon ise 23 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asist kaydetti.





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