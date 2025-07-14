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TSK Muaythai Milli Takımı'ndan dünya ikinciliği!

TSK Muaythai Milli Takımı, Bangkok'taki CISM Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

calendar 14 Temmuz 2025 22:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TSK Muaythai Milli Takımı'ndan dünya ikinciliği!
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'nda 3 altın, 4'er gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk defa düzenlenen organizasyonda Türkiye, 11 madalya ile genel sıralamada Tayland'ın arkasında yer alarak dünya ikincisi oldu.

Şampiyonada madalya kazanan isimler şunlar:



Altın: Zeliha Doğan (51 kilo), Murat Avcı (91 kilo), Zehra Doğan (54 kilo)

Gümüş: Engin Özçelik (71 kilo), Bekir Karaömerlioğlu (60 kilo), Sevgi Doğan (57 kilo), Sudenur Basancı (63 kilo)

Bronz: Oğuz Sever (75 kilo), Baver Önal (51 kilo), Abdüssamet Uğurlu (57 kilo), Ezgi Keleş (60 kilo

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