22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

calendar 22 Eylül 2025 14:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şöyle:

23 Eylül Salı günü:


17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor: Yusuf Ziya Gündüz

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Gültekin

24 Eylül Çarşamba:

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor: Fatih Tokail

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor: Berkay Erdemir

25 Eylül Perşembe:

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor: Burak Demirkıran

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer: Gürcan Hasova

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
