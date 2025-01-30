Trendyol 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 22. haftası 30 Ocak Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Trendyol 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi başlıyor
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30 Ocak 2025 13:40
Trendyol 1. Lig'in 22. haftası 30 Ocak Cuma günü yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasının maç programı şöyle:

30 Ocak Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor (Pendik)

2 Şubat Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)

16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)

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