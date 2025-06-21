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Transfer iddiaları sonrası Lemina'dan paylaşım!

Galatasaray'dan ayrılıp Suudi Arabistan ligine gideceği söylentileri dolaşan Mario Lemina, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

calendar 21 Haziran 2025 12:35 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 12:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Transfer iddiaları sonrası Lemina'dan paylaşım!
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İlk olarak 2019-2020 Süper Lig sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina, kariyerine Premier Lig'de devam ederken, bu sezon devre arasında sarı-kırmızılılar tarafından Wolverhampton'dan transfer edildi.

Orta sahadaki etkili performansıyla taraftarın sevgilisi olan Lemina, son günlerde ise takıma veda edeceği haberleriyle konuşuluyor.

Suudi Arabistan basını, 31 yaşındaki futbolcunun Al Shabab takımıyla görüşüp anlaştığını yazarken, kulübün Galatasaray ile bonservis konusunda görüşmeye başladığını da öne sürdü.



Sarı-kırmızılı taraftar, gidişini beklemedikleri Mario Lemina'nın transferiyle ilgili gelişmeleri merakla takip ederken, ünlü futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KİMİN KİMİ KAYBETTİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Mario Lemina, sosyal medya platformu Instagram hesabından kafaları karıştıran paylaşımlar yaptı. Instagram hesabındaki hikaye kısmından bir söz paylaşan Lemina, "İnsanların sana nasıl davrandığı senin değerini değil onların kim olduğunu gösterir. Zamanla kimin kimi kaybettiğini göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Lemina, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

İŞTE LEMINA'NIN O PAYLAŞIMI





 


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