Transfer iddiaları sonrası Lemina'dan paylaşım!

İlk olarak 2019-2020 Süper Lig sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina, kariyerine Premier Lig'de devam ederken, bu sezon devre arasında sarı-kırmızılılar tarafından Wolverhampton'dan transfer edildi.



Orta sahadaki etkili performansıyla taraftarın sevgilisi olan Lemina, son günlerde ise takıma veda edeceği haberleriyle konuşuluyor.



Suudi Arabistan basını, 31 yaşındaki futbolcunun Al Shabab takımıyla görüşüp anlaştığını yazarken, kulübün Galatasaray ile bonservis konusunda görüşmeye başladığını da öne sürdü.

Sarı-kırmızılı taraftar, gidişini beklemedikleri Mario Lemina'nın transferiyle ilgili gelişmeleri merakla takip ederken, ünlü futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.Mario Lemina, sosyal medya platformu Instagram hesabından kafaları karıştıran paylaşımlar yaptı. Instagram hesabındaki hikaye kısmından bir söz paylaşan Lemina,ifadelerine yer verdi.Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Lemina, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.