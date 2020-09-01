Hücum opsiyonlarını artırmak isteyen Karadeniz devi Trabzonspor, Fransız ekibi St.Etienne'nin yıldızı Wahbi Khazri'yle uzun süredir ilgileniyordu. 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Bordo-Mavililer, Yeşil-Siyahlılar'la görüşmelerine devam ederken, Fransız basını transferin bitme noktasına geldiğini öne sürmüştü. Önceki akşam da iddiaları doğrular nitelikte bir gelişme yaşandı.



MAÇ KADROSUNDA YOK!

SATIN ALMA MADDESİ...



Tunuslu oyuncu, St.Etienne'nin, Lorient ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Bu durum görüşmelerde bir hayli ilerleme katedildiğini ortaya koyarken, tarafların satın alma maddesi için pazarlıklara devam ettiği gelen haberler arasında.



CAMARA İÇİN DEVREDELER



Fırtına'nın, St.Etienne'le Khazri'nin yanı sıra Mahdi Camara için de görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Orta saha arayışında olan Trabzonspor'un, 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Fransızlar'ın nabzını yokladığı öne sürüldü.



Yeşil-Siyahlılar ilk etapta bu talebe olumsuz geri dönüş yapsa da ilerleyen günlerde Bordo- Mavililer farklı bir teklifle St.Ettienne'nin kapısını Mahdi Camara çalabilir.



