Trabzonsporlu Draguş'a sürpriz talip!

Trabzonspor'un sezon başında 1.7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Denis Draguș'a Polonya'dan sürpriz bir talip çıktı.



Legia Varşova'nın yeni teknik direktörü Edward Iordanescu, eski öğrencisi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Trabzonspor'un geçen sezon Standard Liege'den transfer ettiği Denis Draguș, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Son olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın yıldız futbolcuya ilgi gösterdiği öğrenildi.





Legia'nın başına geçen Edward Iordanescu, Rumen oyuncuyu takımında görmek istediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Draguș seviyemizi yükseltir. Hem kanatta hem forvette oynayabiliyor. Onu yakından tanıyorum. Ancak Trabzonspor onun için ciddi bir yatırım yaptı, bu kolay bir denklem değil."





Iordanescu'nun açıklamaları, Legia Varşova'nın resmi girişimde bulunabileceğinin sinyallerini verdi.



