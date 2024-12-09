Trabzonspor zorlu fikstürde

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR
Trabzonspor, devre arasına kadar zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Bordo-mavililer, deplasmanda Galatasaray ve Samsunspor ile mücadele ederken, iç sahada Bodrum FK ve Antalyaspor karşılaşmalarına çıkacak. Teknik ekip ve oyuncular, bu dört maçta en yüksek puanı toplayarak ateş hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.
DERBİYE HAZIR OLACAKLAR
Karadeniz ekibi, 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa maçının ardından iki gün izin yapan bordo-mavililer, derbi için hazırlıklara başlıyor. Trabzonspor, derbilerdeki son galibiyetini geçen sezon 4 Kasım 2023'te deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek almıştı; sonrasında ise oynadığı 5 büyük maçtan galip gelemedi.
Trabzonspor, devre arasına kadar zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Bordo-mavililer, deplasmanda Galatasaray ve Samsunspor ile mücadele ederken, iç sahada Bodrum FK ve Antalyaspor karşılaşmalarına çıkacak. Teknik ekip ve oyuncular, bu dört maçta en yüksek puanı toplayarak ateş hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.
DERBİYE HAZIR OLACAKLAR
Karadeniz ekibi, 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa maçının ardından iki gün izin yapan bordo-mavililer, derbi için hazırlıklara başlıyor. Trabzonspor, derbilerdeki son galibiyetini geçen sezon 4 Kasım 2023'te deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek almıştı; sonrasında ise oynadığı 5 büyük maçtan galip gelemedi.