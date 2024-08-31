Trabzonspor'un Eyüpspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Eyüpspor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Eyüpspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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31 Ağustos 2024 17:18
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı İkas Eyüpspor maçı için İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik koordinatör İhsan Derelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede, Uğurcan Çakır, ⁠Muhammet Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, ⁠Borna Barisic, ⁠Arif Boşluk, ⁠Stefan Savic, ⁠Salih Malkoçoğlu, ⁠Eren Elmalı, ⁠Arseniy Batagov,⁠ Stefano Denswil, ⁠Ali Şahin Yılmaz, Okay Yokuşlu, ⁠Ozan Tufan, ⁠Batista Mendy, ⁠John Lundstram, ⁠Umut Güneş, ⁠Edin Vişça, ⁠Cihan Çanak, ⁠Enis Bardhi, ⁠Mislav Orsic, ⁠Poyraz Yıldırım, ⁠Enis Destan, ⁠Denis Draguş ve Muhammed Cham yer aldı.

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