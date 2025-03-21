Trabzonspor, seremoniye down sendromlu bireylerle çıkacak

Trabzonspor-Göztepe maçında down sendromlu bireyler seremoniye çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, seremoniye down sendromlu bireylerle çıkacak
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21 Mart 2025 15:22
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçında down sendromlu bireylerin seremoniye çıkacağı bildirildi.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün önemine değinerek, "Trabzonspor olarak sporun birleştirici gücüne inanıyor ve toplumun her bireyi için farkındalık oluşturmanın önemini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu bireylerin hayatın her alanında aktif şekilde yer almasını desteklediklerini işaret eden Karaman, "Bu doğrultuda, 29 Mart'ta Papara Park'ta Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 29. haftasında oynayacağımız Göztepe karşılaşmasında down sendromlu bireyleri seremoniye çıkararak bu özel günü onlarla birlikte daha anlamlı hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, Trabzonspor'un sadece sportif başarılarla değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığıyla da örnek olmayı hedeflediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kulübümüz, her zaman sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edecek ve sporu herkes için erişilebilir kılma yönünde adımlar atmaya devam edecektir. 29 Mart'taki karşılaşmada gerçekleştireceğimiz bu anlamlı etkinlikle down sendromlu bireylerin sevincine ortak olacağız."

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