Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan mücadelede bordo-mavililer 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Gaziantep FK, 2. dakikada Alexandru Maxim ve 9. dakikada Lazar Markovic'in golleriyle bir anda skoru 2-0 yaptı. Trabzonspor ise bu golleri 14. dakikada Trezeguet ve 42. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golleriyle yanıt verdi. Karşılaşma uzun süre 2-2 devam ederken Trabzonspor'da Marc Bartra 90+8. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu Trabzonspor lehine 3-2 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Trabzonspor 13 puana yükseldi., Gaziantep FK 11 puanda kaldı.



Ligde milli aradan sonra Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.



ABDULLAH AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Denswil'in yerine Vitor Hugo'yu tercih etti. Forvette ise Maxi Gomez yedek kulübesine çekilirken Umut Bozok görev yaptı.



Kızılyıldız maçında iç yan bağlarından sakatlık yaşayan Larsen, 11'deki yerini alırken karşılaşmada mide rahatsızlığı yaşayan Abdülkadir Ömür ise yedek kulübesinde oturdu.



Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Yusuf Yazıcı, Bruno Peres, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.



Sakatlığı düzelen Gbamin ise yedek kulübesindeki oyuncular arasında yer aldı.



SIOPIS FORMAYI BIRAKMADI



Kızılyıldız maçında Abdullah Avcı'dan formayı tekrar alan Siopis, Gaziantep FK karşılaşmasında da ilk 11'de görev yaptı.



Yunan futbolcu, orta alanda Hamsik ile birlikte görev yaparak 2 maç üst üste takımdaki yerini aldı.



TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ



Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde boşluklar oldu. Birkaç Gaziantep taraftarı da misafir takım tribününde yer aldı.



AÇILIŞI MAXIM YAPTI



Karşılaşmada ilk gol Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim'den geldi. 2. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Rumen futbolcu, şık bir vuruş yaparak toğu ağlara gönderdi.



BU KEZ MARKOVIC SAHNEDE



Gaziantep FK, 9. dakikada skoru 2-0'a taşıdı. Furkan Soyalp'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya gelen Markovic yerden bir şutla durumu 2-0 yaptı.



TREZEGUET HEMEN CEVAP VERDİ



Bu iki golün şokunu çabuk atlatan Trabzonspor, 14. dakikada Mısırlı yıldızı Trezeguet'in ceza sahası içinden attığı golle farkı 1'e indirdi.



TRABZON'DA PENALTI KARARI



Trabzonspor, karşılaşmanın 41. dakikasında penaltı kazanırken, bu penaltı tartışmaları da beraberinde getirdi. Mücadelenin bu dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren ve orta yapan Trezeguet'in vuruşu, Matej Hanousek'in ayağından sekerek eline geldi. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.



BAKASETAS HATA YAPMADI



Trabzonspor'da penaltıda topun başına Anastasios Bakasetas geçti. Yunan futbolcu, hata yapmadı ve durumu 2-2'ye getirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.



GAZİANTEP'TE PENALTI BEKLENTİSİ



Karşılaşmanın ilk yarısındaki 4 golün ardından, ikinci yarı daha düşük tempoda başlarken, Gaziantep FK 59. dakikada bir pozisyonda penaltı bekledi. Bu dakikada soldan Furkan'ın içeriye gönderdiği topta Trezeguet topu uzaklaştırdı. Gaziantepli futbolcular Mısırlı oyuncun topa elle müdahale ettiğini düşünse de Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.



Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, pozisyona şiddetli itiraz etmesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.



GOMEZ VE ABDÜLKADİR OYUNDA



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-2 devam eden mücadeleye 72. dakikada müdahale etti. Karadeniz temsilcisinde Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez oyuna dahil oldu. Manolis Siopis ve Umut Bozok kenara geldi.



MAXIM DEĞERLENDİREMEDİ



Gaziantep FK, mücadelenin 79. dakikasında net bir fırsattan yararlanamadı. Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşunda top dışarıya gitti.



GÜNAY GEÇİT VERMEDİ



Trabzonspor, 84. dakikada gole yaklaştı. Bordo-mavililerde sonradan oyuna giren Maxi Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.



BARTRA SAHNE ALDI



Trabzonspor, Marc Bartra'nın 90+8. dakikada attığı kafa golüyle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada konuk takım ilk atakta golü buldu. Sağ çaprazdan rakiplerinden art arda sıyrılan Maxim'in şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1.



6. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı hemen önünden şutunda, savunmaya çarpan topa Günay, müdahale etti. Yan direğe çarpan top kornere çıktı.



9. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Furkan Soyalp ile ver-kaç yapan Markovic, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelere gönderdi: 0-2.



14. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakesetas'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden Trezeguet, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-2.



27. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı yayı üzerinden şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



31. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Djaniny'in yerine Bardhi, oyuna dahil oldu.



40. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in ceza alanı içinde vuruşunda, Haunsek'in topa elle müdahale ettiği tespit edilmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.



42. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Günay Güvenç'in sol köşesinden filelere yollayarak maçta eşitliği sağladı: 2-2.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





59. dakikada Maxim'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Jevtovic'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.



68. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Günay Güvenç, güçlükle topu üstten kornere gönderdi.



72. dakikada Hamsik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Eren Elmalı'nın şutunda, top üsten auta gitti.



79. dakikada Maxim'in ceza alanı içinden yerden şutunda, top direğin yanından auta çıktı.



83. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Veliu'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.



84. dakikada Eren Elmalı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, tehlikeyi önledi.



90+8. dakikada sol taraftan Eren Elmalı'nın kullandığı taç atışında, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Bartra, kafayla filelere gönderdi: 3-2.



Karşılaşma Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi



Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sarvanlar



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 79 Denswil), Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 72 Gomez), Hamsik (Dk. 79 Gbamin), Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 31 Bardhi), Umut Bozok (Dk. 72 Abdülkadir Ömür)



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek (Dk. 70 İbrahim Pehlivan), Markovic (Dk. 58 Mustafa Eskihellaç), Jevtovic, Sagal (Dk. 70 Veliu), Furkan Soyalp, Maxim (Dk. 89 Merkel), Figueiredo (Dk. 46 Pekhart)



Goller: Dk. 2 Maxim, Dk. 10 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 14 Trezeguet, Dk. 42 Bakasetas (penaltıdan), Dk. 90+8 Bartra (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 77 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 90+9 Günay Güvenç, Dk. 90+11 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 87 Bartra, Dk. 90+9 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)





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