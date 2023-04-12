Trabzonspor, Pirlo ile görüştü!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da, Başkan Ertuğrul Doğan'ın Fatih Karagümrük'ün çalıştırıcısı Andrea Pirlo ile görüştüğü ve görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Pirlo ile görüştü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2023 14:14
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam ederken; flaş bir iddia gündeme geldi.

Ertuğrul Doğan'ın "Şu an kulüp çalıştıran teknik adamlar da gündemimize geldi. Başkanlarından izin alarak görüşme yaptık" dediği ismin de Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo olduğu ortaya çıktı.

Bordo-mavili takımın başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 43 yaşındaki teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu toplantının olumlu geçtiği öğrenildi.

Öte yandan Slaven Bilic ve Pirlo dışında bir yabancı hocayla daha temasa geçtiği ortaya çıktı.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery