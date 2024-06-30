Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni transferi Anthony Nwakaeme'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Yıldız oyuncuya yıllık 1.575.000 milyon euro garanti ücret, 500 bin euro da imza parası ödeneceği ifade edildi.
İşte Trabzonspor'un o açıklaması:
''Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Nwakaeme, "Bugün çok mutluyum. Çünkü bugün 2 yıllık bir aradan sonra tekrar Trabzon'da Trabzonspor'dayım. Bir ayrılık yaşandı fakat taraftarlarımız sanki ben hiç ayrılmamışım gibi, sanki burada oynamaya devam ediyormuşum gibi sosyal medya o sevginin hiç bitmediğini bana hissettirdiler. Hayatta neler olacağını bilemezsiniz gelecekte neler olacağını öngöremezsiniz belki ama ben şu an buradayım. Ve burada olduğum için çok mutluyum. Bu transferde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Burası benim alışık olduğum yer. Burası benim bildiğim yer. Çünkü bu kulübün nasıl bir kulüp olduğunu biliyorum. Bu kulüp her zaman, oynadığı her maçı kazanmak isteyen bir kulüp. Taraftarlarımızın da bu yönde isteği olduğunu biliyorum ben de her zaman elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
TABZONSPOR PERFORMANSI
2018-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen 35 yaşındaki Nwakaeme, oynadığı 145 maçta 47 gol atıp 35 de asist yapmıştı. Nwakaeme, Trabzonspor'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Yıldız oyuncuya yıllık 1.575.000 milyon euro garanti ücret, 500 bin euro da imza parası ödeneceği ifade edildi.
İşte Trabzonspor'un o açıklaması:
''Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Nwakaeme, "Bugün çok mutluyum. Çünkü bugün 2 yıllık bir aradan sonra tekrar Trabzon'da Trabzonspor'dayım. Bir ayrılık yaşandı fakat taraftarlarımız sanki ben hiç ayrılmamışım gibi, sanki burada oynamaya devam ediyormuşum gibi sosyal medya o sevginin hiç bitmediğini bana hissettirdiler. Hayatta neler olacağını bilemezsiniz gelecekte neler olacağını öngöremezsiniz belki ama ben şu an buradayım. Ve burada olduğum için çok mutluyum. Bu transferde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Burası benim alışık olduğum yer. Burası benim bildiğim yer. Çünkü bu kulübün nasıl bir kulüp olduğunu biliyorum. Bu kulüp her zaman, oynadığı her maçı kazanmak isteyen bir kulüp. Taraftarlarımızın da bu yönde isteği olduğunu biliyorum ben de her zaman elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
TABZONSPOR PERFORMANSI
2018-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen 35 yaşındaki Nwakaeme, oynadığı 145 maçta 47 gol atıp 35 de asist yapmıştı. Nwakaeme, Trabzonspor'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
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