Trabzonspor'dan sol bek atağı! Bordo mavililer bir dönem İngiltere milli takımında da forma giyen Danny Rose için resmi teklifini yaptı.



Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Tottenham Hotspur ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu için teklifini ileten Trabzonspor, beklemeye geçti. Trabzonspor'da Abdullah Avcı, başarılı oyuncunun transferinin gerçekleşmesini bekliyor.



Trabzonspor, Tottenham Hotspur ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Danny Rose için kulübüne ve oyuncuya resmi teklifte bulundu.



DANNY ROSE KİMDİR?



Kariyerine Leed United U-18 takımında başlayan Danny Rose, daha sonra Tottenham, Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United gibi takımlarda forma giydi. İngiltere A Milli futbol takımının formasını da 29 defa giyen başarılı sol bek Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.



