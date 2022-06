Trabzonspor, İzmir'den iki yıldızı almak istiyor!

Süper Lig'e veda eden Göztepe'de kulübün en büyük hissedarı olacak Rasmus Ankersen'in planları arasında yer almayan oyuncular konusunda da karar alındı. Danimarkalı iş insanının, kadro dışı durumu devam eden İrfan Can Eğribayat'ın satışına onay verdiği öğrenildi.



Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un Göztepe'den ayrılması beklenen Halil Akbunar için devreye girdiği iddia edildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; bordo-mavililer, tecrübeli futbolcu için İzmir ekibiyle pazarlıklara başladı. İki takım arasındaki transfer sürecinin devam ettiği aktarıldı.



Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Halil Akbunar geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde 34 müsabakada forma şansı buldu. 28 yaşındaki sağ kanat rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi. Halil Akbunar takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi. İzmir ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Halil Akbunar'ın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.



TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ BELLİ OLDU



Bordo-mavililerin tecrübeli futbolcu için yaptığı transfer teklifi de belli oldu. Göztepe'nin kaptanı için bordo-mavililerin bonservis bedelinin yanı sıra Enis Destan'ı da kiralık olarak göndermeyi taahüt etmeyi planladığı kaydedildi.



Trabzonspor'un Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı da kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İzmir ekibinde yeni sezon planlamasında yer almayan genç file bekçisi için Karadeniz devinin istekli olduğu kaydedildi. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da İrfan Can Eğribayat transferine sıcak baktığı belirtildi.



GELECEK HAFTA BEKLENİYOR



Bordo-mavililerin transfer etmek istediği İrfan Can Eğribayat için Göztepe'nin bonservis bedeli belirlemesinin beklendiği ifade edildi. İzmir ekibinin İrfan Can Eğribayat için bonservis bedelini gelecek hafta Rasmus Ankersen'in İzmir'de olmasının ardından belirleyeceği kaydedildi.



Göztepe'de kadro dışı durumda bulunan 23 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 2025'te sona erecek. Tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. İzmir ekibinde geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan İrfan Can Eğribayat kalesini 3 maçta gole kapattı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ