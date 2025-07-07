Trabzonspor, İsveçli stoper Alex Douglas'ı gündemine aldı

Trabzonspor, İsveçli stoper Alex Douglas'ı savunma hattına takviye etmek için transfer listesine ekledi. Lech Poznan forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için girişimler başladı.

calendar 07 Temmuz 2025 16:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor, İsveçli stoper Alex Douglas'ı gündemine aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İsveç basını, Trabzonspor'un savunma hattına takviye için İsveçli milli futbolcu Alex Douglas'ı transfer listesine eklediğini yazdı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İsveç basını, Trabzonspor'un savunma hattına takviye için İsveçli milli futbolcu Alex Douglas'ı transfer listesine eklediğini yazdı. Haberde, bordo-mavililerin, 25 yaşındaki stoper için girişimlere başladığı iddia edildi.

İsveç'in önde gelen spor siteleri Fotbollskanalen ve Fotbolltransfers, Trabzonspor'un Lech Poznan forması giyen Douglas'ı transfer etmek istediğini yazdı. Oyuncuyla ilgili henüz resmi bir teklif yapılmadığı kaydedilirken, bordo-mavililerin ilgisinin ciddi olduğu vurgulandı.

GENÇ YAŞTA DİKKAT ÇEKEN KARİYER



İsveç'in Stockholm kentinde doğan ve 1,90 boyunda olan Alex Douglas, futbola Hammarby altyapısında başladı. Kısa bir süre İspanya'da San Roque forması giyen Douglas, ardından ülkesine dönerek FC Stockholm Internazionale'de forma giydi.

2022'de Vasteras SK'ya transfer olan genç stoper, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve takımının 2023'te Superettan şampiyonluğu yaşamasında önemli rol oynadı.

2024 yazında Polonya'nın köklü kulüplerinden Lech Poznan'a transfer olan Douglas, yeni kulübüyle 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

İSTATİSTİKLERİYLE ÖN PLANDA

Hava toplarındaki başarısıyla öne çıkan stoper, geçtiğimiz sezon %62'lik hava topu kazanma oranıyla dikkat çekti. Maç başına 2,5 top kazanımı, 11 başarılı müdahale ve 14 kesme ile savunmadaki etkinliğini ortaya koydu.

Şu anda piyasa değeri 2,5 milyon Euro seviyelerinde olan İsveçli futbolcunun transferi için Trabzonspor'un yaklaşık 1,5 ila 2 milyon Euro arasında bir bonservis teklifi hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Trabzonspor'un, savunmadaki alternatiflerini artırmak için kadrosuna katmak istediği öne sürülen Douglas'ın transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.