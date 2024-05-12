Trabzonspor - İstanbulspor: İlk 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u konuk edecek.
Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak. 4. hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele BeIN Sports 4'ten izlenebilecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan; Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Umut, Bardhi; Visca, Pepe, Fountas; Onuachu
İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet, Okan, Coly, Ali, Mode, Florian, Sambissa, Jackson, Mendy.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile sarı kart cezalısı olan Berat Özdemir, İstanbulspor'a karşı görev yapamayacak.
Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak. 4. hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele BeIN Sports 4'ten izlenebilecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan; Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Umut, Bardhi; Visca, Pepe, Fountas; Onuachu
İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet, Okan, Coly, Ali, Mode, Florian, Sambissa, Jackson, Mendy.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile sarı kart cezalısı olan Berat Özdemir, İstanbulspor'a karşı görev yapamayacak.
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