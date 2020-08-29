Trabzonspor, ilk hazırlık maçından mağlup ayrıldı!

Trabzonspor, sezon öncesi ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor 50. dakikada stoper Edgar Ie'nin golüyle öne geçerken, Samsunspor'un galibiyet sayılarını 54. dakikada Enes ve 89. dakikada penaltıdan İlyas kaydetti.
Trabzonspor karşılaşmaya, Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'iyle çıktı.
19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor 50. dakikada stoper Edgar Ie'nin golüyle öne geçerken, Samsunspor'un galibiyet sayılarını 54. dakikada Enes ve 89. dakikada penaltıdan İlyas kaydetti.
Trabzonspor karşılaşmaya, Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'iyle çıktı.