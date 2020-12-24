Trabzonspor - Galatasaray maçı iddaa oranları açıklandı

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek maçın iddaa oranları duyuruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Galatasaray maçı iddaa oranları açıklandı
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24 Aralık 2020 15:59
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev maçın iddaa oranları belli oldu.

iddaa Risk Yönetim Kurulu, Trabzonspor'un evinde oynayacağı maçı kazanmasına 2,70 oran açıkladı. Beraberliğin oranı 3,40 olarak duyurulurken, Galatasaray'ın deplasmanda galip gelmesine 1,95 oran belirlendi.

Karşılaşmanın 2,5 Alt bahisi için 1,90 oran açıklanırken, 2,5 Üst'ün oranı 1,58 olarak duyuruldu.



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