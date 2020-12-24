Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev maçın iddaa oranları belli oldu.
iddaa Risk Yönetim Kurulu, Trabzonspor'un evinde oynayacağı maçı kazanmasına 2,70 oran açıkladı. Beraberliğin oranı 3,40 olarak duyurulurken, Galatasaray'ın deplasmanda galip gelmesine 1,95 oran belirlendi.
Karşılaşmanın 2,5 Alt bahisi için 1,90 oran açıklanırken, 2,5 Üst'ün oranı 1,58 olarak duyuruldu.
iddaa Risk Yönetim Kurulu, Trabzonspor'un evinde oynayacağı maçı kazanmasına 2,70 oran açıkladı. Beraberliğin oranı 3,40 olarak duyurulurken, Galatasaray'ın deplasmanda galip gelmesine 1,95 oran belirlendi.
Karşılaşmanın 2,5 Alt bahisi için 1,90 oran açıklanırken, 2,5 Üst'ün oranı 1,58 olarak duyuruldu.