Trabzonspor XI: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Bekar, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny











Denizlispor XI: Cenk, Lopes, Kubilay, Mustafa, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'u konuk ediyor.Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.Bu sezon 4. teknik direktörüyle yoluna devam eden Denizlispor, Hakan Kutlu yönetimindeki ilk maçında geçen hafta Göztepe'yi 2-1 yenerek ligde 7 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 17 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekipte cezalı Fabiano Leismann forma giyemeyecek.Son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde yenilmediği son 6 karşılaşmada 16 puan topladı. Bordo-mavili ekip haftaya 36 puanla 5. sırada girdi.Trabzonspor'da sakatlıkları süren Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen karşılaşmada yer alamayacak.Denizlispor'da sakatlıkları süren Özgür Çek ve Tusha'nın yanı sıra cezalı olan Leismann Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.İki takım arasında Süper Lig'de şimdiye kadar oynanan 41 maçta Yukatel Denizlispor'un 8, Trabzonspor'un 25 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu müsabakalarda Yukatel Denizlispor 31, Trabzonspor 69 gol attı.Ligde son çıktığı 3 karşılaşmada rakibini mağlup edemeyen Trabzonspor, bu müsabakalarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.Trabzonspor sahasında konuk edeceği Denizlispor'u 3 maçtır mağlup edemiyor.Bordo mavili takım yeşil siyahlı ekiple karşı karşıya geldiği son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve rakibine karşı lig tarihindeki en uzun kazanamama serisini yaşıyor.