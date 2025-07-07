Trabzonspor'dan Victor Lindelöf hamlesi!

Mutlaka stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Rennes'ten 23 yaşındaki Christopher Wooh için girişimlerde bulunmuştu..



Fransız ekibi ile ön protokol imzalansa da Kamerunlu stoper gelmek istemeyince rota tam anlamıyla lider bir stopere döndü: Victor Lindelöf.



Son iki dönemdir sürekli olarak Galatasaray'ın gündemine gelen 30 yaşındaki İsveçli savunmacı için bu kez bordo mavililer harekete geçti.

Manchester United'ın 2017 yılında 35 milyon euro'ya Benfica'dan transfer ettiği Lindelöf, 8 yıllık Kırmızı Şeytanlar macerasını noktaladı. Şu anda bonservisi elinde olan 1.87 boyundaki savunmacının bonservisi elinde.Hem sağ hem sol stoperde görev yapabilen tecrübeli futbolcu, sağ bek ve sol bekte de forma giyebiliyor. Fotomaç'ın haberine göre, tam anlamıyla bir savunma bakanı olan Lindelöf'ün menajeri ile temas kuran Karadeniz devinin kurmayları transfer şartlarını öğrendi. Geçen sezon Premier League'de 16 (326 dakika), FA Cup'ta 1 ve Avrupa Ligi'nde 6 maçta (697 dakika) görev yapan 'İsveç duvarı'nın market değeri 8 milyon euro. Fırtına kısa bir süre sonra resmi girişimlere başlayabilir. İsveç Milli Takımı'nın formasını 71 kez giydi ve üç gol atıp bir de asist yaptı. Lindelöf'ün Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakabileceği öne sürülüyor.