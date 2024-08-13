Trabzonspor'dan son hamle: Onuachu

Trabzonspor, Paul Onuachu transferi için Southampton ile son bir görüşme yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan son hamle: Onuachu
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13 Ağustos 2024 09:16
Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'e 1-0 yenilen, sezonun ilk müsabakasında da Sivas'tan 0-0'lık sonuçla dönen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yaşanan gol kısırlığı için pivot bir santrfor olmayışına vurgu yapmıştı.

ONUACHU İÇİN YENİ HAMLE

Bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmelerde Wout Weghorst transferi için Burnley ile istenilen anlaşma zemini sağlanamadı. Bunun üzerine bordo-mavililer geçtiğimiz sezon takımda kiralık forma giyen Paul Onuachu için yeni bir girişim yapma kararı aldı.

SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK

2 milyon Euro'su bonus olmak üzere 7 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmemesi üzerine beklemeye geçen Trabzonspor, son bir kez daha Southampton ile masaya oturacak. İngiliz kulübünün de gelecek sezon planlamasında yer almayan Onuachu için yapılacak bu görüşmede daha olumlu olması ve transferin sonuçlandırılması için her iki tarafın da adım atması bekleniyor.

Trabzonspor'da geçen sezon 25 maçta süre bulan 30 yaşındaki Onuachu, 17 kez gol sevinci yaşadı.



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