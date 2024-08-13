Trabzonspor'dan son hamle: Onuachu

Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'e 1-0 yenilen, sezonun ilk müsabakasında da Sivas'tan 0-0'lık sonuçla dönen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yaşanan gol kısırlığı için pivot bir santrfor olmayışına vurgu yapmıştı.
ONUACHU İÇİN YENİ HAMLE
Bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmelerde Wout Weghorst transferi için Burnley ile istenilen anlaşma zemini sağlanamadı. Bunun üzerine bordo-mavililer geçtiğimiz sezon takımda kiralık forma giyen Paul Onuachu için yeni bir girişim yapma kararı aldı.
SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK
2 milyon Euro'su bonus olmak üzere 7 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmemesi üzerine beklemeye geçen Trabzonspor, son bir kez daha Southampton ile masaya oturacak. İngiliz kulübünün de gelecek sezon planlamasında yer almayan Onuachu için yapılacak bu görüşmede daha olumlu olması ve transferin sonuçlandırılması için her iki tarafın da adım atması bekleniyor.
Trabzonspor'da geçen sezon 25 maçta süre bulan 30 yaşındaki Onuachu, 17 kez gol sevinci yaşadı.
ONUACHU İÇİN YENİ HAMLE
Bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmelerde Wout Weghorst transferi için Burnley ile istenilen anlaşma zemini sağlanamadı. Bunun üzerine bordo-mavililer geçtiğimiz sezon takımda kiralık forma giyen Paul Onuachu için yeni bir girişim yapma kararı aldı.
SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK
2 milyon Euro'su bonus olmak üzere 7 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmemesi üzerine beklemeye geçen Trabzonspor, son bir kez daha Southampton ile masaya oturacak. İngiliz kulübünün de gelecek sezon planlamasında yer almayan Onuachu için yapılacak bu görüşmede daha olumlu olması ve transferin sonuçlandırılması için her iki tarafın da adım atması bekleniyor.
Trabzonspor'da geçen sezon 25 maçta süre bulan 30 yaşındaki Onuachu, 17 kez gol sevinci yaşadı.
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