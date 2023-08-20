Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Trezeguet'in son durumunu açıkladı.
Bordo-mavili takım, Mısırlı yıldızın sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edildiğini duyurdu.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;
"Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet'nin yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"
Bordo-mavili takım, Mısırlı yıldızın sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edildiğini duyurdu.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;
"Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet'nin yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"