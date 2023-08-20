Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
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20 Ağustos 2023 09:03
Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Trezeguet'in son durumunu açıkladı.

Bordo-mavili takım, Mısırlı yıldızın sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet'nin yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

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