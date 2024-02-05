Trabzonspor'dan sağ bek hamlesi: Meunier

Trabzonspor, savunma hattına yapılacak transfer için harekete geçti.
Styger Larsen'in ayrılığının ardından sağ beke takviye yapmak isteyen Trabzonspor, önemli bir ismi gündemine aldı; Thomas Meunier
Bordo-mavili takım, Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı yıldızla görüşmelere başladı.
Alman ekibiyle sözleşmesinin son yılında olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 9 maçta süre buldu.
Styger Larsen'in ayrılığının ardından sağ beke takviye yapmak isteyen Trabzonspor, önemli bir ismi gündemine aldı; Thomas Meunier
Bordo-mavili takım, Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı yıldızla görüşmelere başladı.
Alman ekibiyle sözleşmesinin son yılında olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 9 maçta süre buldu.