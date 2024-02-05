Trabzonspor'dan sağ bek hamlesi: Meunier

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan sağ bek hamlesi: Meunier
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05 Şubat 2024 09:26
Trabzonspor, savunma hattına yapılacak transfer için harekete geçti.

Styger Larsen'in ayrılığının ardından sağ beke takviye yapmak isteyen Trabzonspor, önemli bir ismi gündemine aldı; Thomas Meunier

Bordo-mavili takım, Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı yıldızla görüşmelere başladı.

Alman ekibiyle sözleşmesinin son yılında olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 9 maçta süre buldu.

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