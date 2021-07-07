Trabzonspor'dan Lukaku hamlesi

Interli Romelu Lukaku'nun kardeşi olan Jordan için Lazio ile temasa geçen Trabzonspor, 26 yaşındaki oyuncuyu bitirmeye çalışıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan Lukaku hamlesi
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07 Temmuz 2021 13:19
Sol kanat arayışlarına devam eden Trabzonspor'un gündemine bir kere daha Jordan Lukaku girdi. Daha önce de Belçikalı oyuncu için girişimlerde bulunan bordo mavililer, geçen sezonu Royal Antwerp'te kiralık olarak geçiren kanat oyuncusunu almak için bonservisini elinde bulunduran Lazio ile temaslara başladı. İlk görüşmelerde Karadeniz ekibinin olumlu cevap aldığı öğrenildi.

Karar Sarri'nin
Inter'in dünyaca ünlü golcüsü Romelu'nun kardeşi, daha önce Gençlerbirliği forması giyen Roger Lukaku'nun da oğlu olan Jordan için ilk etapta olumlu cevap alan bordo mavililerin İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizzio Sarri'nin kararını beklediği belirtildi. Eğer Sarri Jordan Lukaku'yu kamp kadrosuna almazsa bordo mavililer, Lukaku teklifini resmîleştirecek.




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