17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
19:00
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
16:30
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
16:30
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
16:30
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
16:30
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
16:30
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
16:30
17 Mayıs
C.Palace-M.City
18:30
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
21:45
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Brest
22:00
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Lille-Reims
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
22:00
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
19:15
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
17 Mayıs
Braga-Benfica
20:00
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
20:00
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
20:00

Trabzonspor'dan Kramer atağı!

Yeni sezonda gol yollarını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Konyaspor'un formda golcüsü Blaz Kramer'i transfer listesine aldı.

calendar 17 Mayıs 2025 10:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Kramer atağı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezonda önemli takviyeler planlayan Trabzonspor'da forvet hattı için çalışmalar sürüyor. 

Bordo-mavililerde; Konyaspor'da oynayan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Blaz Kramer adı öne çıktı.

Sloven basınında çıkan haberlerde; Trabzonspor'un Kramer'i listesine dahil ettiği öne sürüldü.

Sezon başında transfer olduğu Konyaspor'da gösterdiği performansıyla göze çarpan Sloven forvetin yeşil-beyazlılarla sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.

HER İKİ AYAĞINI DA KULLANABİLİYOR

Hava toplarındaki hakimiyeti, fizik gücü ve her iki ayağını da kullanabiliyor olmasıyla dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Kramer, 2021-22'de İsviçre'de FC Zürih'le şampiyon olmuştu.

PERFORMANSI

Konyaspor'da bu sezon çıktığı 29 lig maçında 9 gol atıp, 3 asist yapan Blaz Kramer, 12 gole direkt etki etti. Aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 3 gol kaydeden Kramer, performansıyla beğeni topladı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.