Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Trabzonspor'da adaylar netleşiyor.
Bordo-mavililer, Dinamo Kiev'de oynayan 26 yaşındaki Denys Popov'u takip etmeye devam ediyor.
Ara transfer döneminde de gündeme gelen Ukraynalı stoper için yaz döneminde harekete geçilmesi amaçlanıyor.
Yeni sezon transfer hedeflerini hızlıca kadroya katmanın planlarını yapan bordo-mavili yönetim; bu doğrultuda işini şimdiden sıkı tutuyor.
AVRUPA'YA SICAK BAKIYOR
Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktör Fatih Tekke ile de istişareler yapacak olan yönetimin listesinde Denys Popov'un olduğu kaydedildi. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan 1999 doğumlu futbolcunun Avrupa'da bir kulüpte oynamaya sıcak baktığı dile getirildi. Ukrayna basınında da yer alan haberde 26 yaşındaki Popov'un ayrılma ihtimaline dikkat çekilirken, Trabzonspor'un futbolcuyu takip eden en önemli kulüplerden biri olduğu vurgulandı.
SADECE DINAMO KIEV
Ukrayna'da Dinamo Kiev'de forma giyen Denys Popov, kariyeri boyunca başka bir takımda oynamadı. Dinamo Kiev'in altyapısından yetişen 26 yaşındaki stoper, 2019-2020 sezonundan bu yana A takımda yer alıyor. Popov, Ukrayna ekibiyle 1 lig şampiyonluğu, 1 Ukrayna Süper Kupası, 2 Ukrayna Kupası kazandı.
MILLI TAKIMDA DA OYNUYOR
Denys Popov, Ukrayna futbolunda öne çıkan stoperlerden biri olarak dikkat çekiyor. 2021'den bu yana Ukrayna Milli Takımı'nda da görev alan EURO 2020'de de ülkesinin kadrosunda yer almış ama süre almamıştı. Öte yandan Popov, Ukrayna U20 takımı ile 2019'da U20 Dünya Kupası'nı da kazanmıştı.
Trabzonspor'dan Dinamo Kievli stoper hamlesi!
Trabzonspor, Dinamo Kiev'in 26 yaşındaki stoperi Denys Popov'u yakından takip ediyor.
Son güncelleme 24 Mart 2025 13:22
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Trabzonspor'da adaylar netleşiyor.
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