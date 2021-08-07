Trabzonspor'dan Diabate için KAP açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Fousseni Diabate'nin 2021-2022 sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralandığını duyurdu

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'dan Diabate için KAP açıklaması
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07 Ağustos 2021 14:11
Trabzonspor Kulübü, Fousseni Diabate'nin 2021-2022 sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneğine kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre, futbolcunun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 500 bin avroluk kısmının Trabzonspor Kulübü tarafından ödeneceği de kaydedildi.


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