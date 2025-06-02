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Trabzonspor'da yedek kaleci adayı belli oldu

Uğurcan Çakır'ı takımda tutmak için görüşmelere başlayan Trabzonspor'da ikinci kaleci adayı Burak Bozan'ı takibe aldı.

calendar 02 Haziran 2025 10:41
Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Trabzonspor'da yedek kaleci adayı belli oldu
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Uğurcan Çakır'ı maaşına zam yaparak takımda tutmayı planlayan bordo mavililer, yurt dışından iyi bir teklif gelmesi halinde milli kaleciye transfer izni verecek.

- Taha Tepe'ye 3 talip var

Lligin son haftalarında 4 karşılaşmada kaleyi koruma şansı yakalayan 24 yaşındaki ikinci kaleci Muhammet Taha Tepe'ye Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor'un yanı sıra Kasımpaşa da talip oldu.


- Takımdan ayrılmaya hazırlanıyor

61saat''in haberine göre; Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi devam eden Muhammet Taha Tepe daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor. 24 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

- Burak Bozan iddiası

Bu nedenle Trabzonspor'un yedek kaleci arayışına başladığı ve Gaziantep FK'nın file bekçisi Burak Bozan'la ilgilendiği ileri sürüldü.

- Henüz girişimde bulunulmadı

Karadeniz ekibinin 22 yaşındaki kaleci için henüz bir girişimde bulunmadığı ancak bu sezon 22 maçta Gaziantep FK kalesini koruyan Bozan'ın hedefteki ilk isim olduğu aktarıldı.

- 2026'ya kadar sözleşmesi var

Burak Bozan'ın Gaziantep FK ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerine Gaziantep FK'da başlayan ve bir sezon kiralık olarak Tuzlaspor forması da giyen Burak Kozan profesyonel kariyerinde 41 maçta 18 kez kalesini gole kapadı.

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