Trabzonspor'da seçim tarihi belli oldu!

Trabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurulu tarihi açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da seçim tarihi belli oldu!
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04 Kasım 2024 16:28
Trabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurulu tarihi belli oldu.

Bordo mavili takımın Olağan Seçimli Genel Kurulu çoğunluk sağlanması halinde 21-22 Kasım 2024, çoğunluk sağlanamaması halinde 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 29. Maddesine istinaden Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 21-22 Kasım 2024 tarihlerinden "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 10.00'da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

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