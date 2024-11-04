Trabzonspor'da seçim tarihi belli oldu!

Trabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurulu tarihi belli oldu.
Bordo mavili takımın Olağan Seçimli Genel Kurulu çoğunluk sağlanması halinde 21-22 Kasım 2024, çoğunluk sağlanamaması halinde 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 29. Maddesine istinaden Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 21-22 Kasım 2024 tarihlerinden "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 10.00'da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." denildi.
Bordo mavili takımın Olağan Seçimli Genel Kurulu çoğunluk sağlanması halinde 21-22 Kasım 2024, çoğunluk sağlanamaması halinde 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 29. Maddesine istinaden Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 21-22 Kasım 2024 tarihlerinden "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 10.00'da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." denildi.