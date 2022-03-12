Trabzonspor, gelecek sezonun planlamasına devam ediyor. Bordo-Mavililerin son olarak Kasımpaşa forması giyen Evren Eren Elmalı'ya kanca attığı öğrenildi. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki başarılı sol beki teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi.



Bordo-Mavililer'in kadrosunda yer alan Puchacz'ın sözleşmesi bu sezon bitiyor. İsmail Köybaşı ve Trondsen'in ise performansları yeterli bulunmuyor. Gelecek sezon yerli kuralının değişmesi nedeniyle Trabzonspor'un o bölgeye yerli bir transfer yapması bekleniyor.



Eren Elmalı, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Eren Elmalı'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Genç yıldızın piyasa değeri 900 bin Euro...





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