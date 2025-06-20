Trabzonspor'da hedef Danjuma!

Trabzonspor'a menajerler tarafından Nijerya asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın önerildiği iddia ediliyor.
Fatih Tekke'nin 28 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdiği belirtiliyor.
Fırtına'da yönetimin 1.78 boyundaki Hollandalı futbolcu için Villarreal ile ilk teması kurduğu ve bu transfer için kesenin ağzını açacağı öne sürülüyor.
Danjuma, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da oynayabiliyor.
Fatih Tekke'nin 28 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdiği belirtiliyor.
Fırtına'da yönetimin 1.78 boyundaki Hollandalı futbolcu için Villarreal ile ilk teması kurduğu ve bu transfer için kesenin ağzını açacağı öne sürülüyor.
Danjuma, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da oynayabiliyor.
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