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Trabzonspor'da hedef Danjuma!

Trabzonspor'un, Danjuma'nın peşine düştüğü öne sürüldü. Villarreal'in kapısının çalındığı belirtiliyor.

calendar 20 Haziran 2025 09:25
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da hedef Danjuma!
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Trabzonspor'a menajerler tarafından Nijerya asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın önerildiği iddia ediliyor.

Fatih Tekke'nin 28 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdiği belirtiliyor.

Fırtına'da yönetimin 1.78 boyundaki Hollandalı futbolcu için Villarreal ile ilk teması kurduğu ve bu transfer için kesenin ağzını açacağı öne sürülüyor.

Danjuma, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da oynayabiliyor.


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