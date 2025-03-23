Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin Ozan Tufan'dan beklentisi büyük!

Trabzonspor'a Hull City'den gelen ve istikrarsız bir gidişat sergileyen Ozan Tufan'a daha çok şans verilecek ve daha fazla sorumluluk alması istenecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; X.com
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Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin Ozan Tufan'dan beklentisi büyük!
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23 Mart 2025 14:11
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, herkesi kazanmaya bakıyor. O isimlerden birisi de bu sezon başında Hull City'den 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan ve 2+1 yıllık sözleşme yapılan Ozan Tufan.

Kariyerinde her teknik adama göre farklı grafikler sergileyen Ozan konusunda Tekke'nin beklentisi yüksek.

SÜRESİ ARTACAK

Fatih Hoca, ilk maçında şans verdiği ve golle netice aldığı öğrencisine daha çok süre verip sorumluluk yükleyecek. Tabii önce maç ritmi yakalaması gerek.

MİLLİ FORMA HAYALİ

Kariyerinde de inişli çıkışlı durumlar olan 29 yaşındaki Ozan Tufan'ın şansı orta sahada çift yönlü özelliğe sahip olması. İngiltere dönüşünün ardından Trabzonspor'da yeni bir sayfa açan Tufan, çıkışa geçerek eski günlerindeki gibi millî formayı tekrar giymenin hayalini kuruyor. Tekke de öğrencisine yetenekleri ve oyun kalitesi konusunda öz güven sağlamaya çalışıyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Trabzonspor formasını bu sezon 30 kez giyen milli futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 

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