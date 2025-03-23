Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin Ozan Tufan'dan beklentisi büyük!

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, herkesi kazanmaya bakıyor. O isimlerden birisi de bu sezon başında Hull City'den 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan ve 2+1 yıllık sözleşme yapılan Ozan Tufan.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kariyerinde her teknik adama göre farklı grafikler sergileyen Ozan konusunda Tekke'nin beklentisi yüksek.
SÜRESİ ARTACAK
Fatih Hoca, ilk maçında şans verdiği ve golle netice aldığı öğrencisine daha çok süre verip sorumluluk yükleyecek. Tabii önce maç ritmi yakalaması gerek.
MİLLİ FORMA HAYALİ
Kariyerinde de inişli çıkışlı durumlar olan 29 yaşındaki Ozan Tufan'ın şansı orta sahada çift yönlü özelliğe sahip olması. İngiltere dönüşünün ardından Trabzonspor'da yeni bir sayfa açan Tufan, çıkışa geçerek eski günlerindeki gibi millî formayı tekrar giymenin hayalini kuruyor. Tekke de öğrencisine yetenekleri ve oyun kalitesi konusunda öz güven sağlamaya çalışıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Trabzonspor formasını bu sezon 30 kez giyen milli futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Kariyerinde her teknik adama göre farklı grafikler sergileyen Ozan konusunda Tekke'nin beklentisi yüksek.
SÜRESİ ARTACAK
Fatih Hoca, ilk maçında şans verdiği ve golle netice aldığı öğrencisine daha çok süre verip sorumluluk yükleyecek. Tabii önce maç ritmi yakalaması gerek.
MİLLİ FORMA HAYALİ
Kariyerinde de inişli çıkışlı durumlar olan 29 yaşındaki Ozan Tufan'ın şansı orta sahada çift yönlü özelliğe sahip olması. İngiltere dönüşünün ardından Trabzonspor'da yeni bir sayfa açan Tufan, çıkışa geçerek eski günlerindeki gibi millî formayı tekrar giymenin hayalini kuruyor. Tekke de öğrencisine yetenekleri ve oyun kalitesi konusunda öz güven sağlamaya çalışıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Trabzonspor formasını bu sezon 30 kez giyen milli futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.