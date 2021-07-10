Trabzonspor'da Ekuban ayrılığa yakın

Trabzonspor'da henüz kampa katılmayan Caleb Ekuban'ın son durumu belli oldu.



Bordo mavili ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban'ın takımdan ayrılmak istediği belirtildi.



Ganalı futbolcuya henüz resmi bir teklifin de gelmediği ortaya çıkarken yönetimin teklif gelmesi durumunda Ekuban'ın transferine onay vereceği kaydedildi.



Kaynak: Karadeniz Gazete



