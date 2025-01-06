Trabzonspor'da dev transfer operasyonu!

Trabzonspor, kötü gidişatı durdurmak için ara transfer döneminde en az 3 takviye yapmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da dev transfer operasyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2025 08:51
Son güncelleme 06 Ocak 2025 08:58
Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, gidişatı değiştirmek için tek çareyi transferde görüyor. 

LYON İLE PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

 Trabzonspor'da stoper transferi için Adryelson, Şenol Güneş'in öncelikli hedefi olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda Lyon ile pazarlıklar devam ediyor. Bordo-Mavililer, transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlamayı planlıyor.

TOLISSO'YU RADARINA ALDI

Orta saha için ise teknik ekibin üst düzey bir yıldız transfer etmek istediği belirtiliyor. Listenin başındaki isimlerden biri Tolisso. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti, bu transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

8 NUMARA İÇİN 3 İSİM 

Trabzonspor'un transfer listesinde Everton'dan Abdoulaye Doucoure, Bournemouth'tan Philip Billing ve Manchester United'dan gözden çıkarılan Christian Eriksen gibi önemli isimler bulunuyor. 

FIORENTINA'DAN İKİ YILDIZ

Fiorentina'dan ise Kouame ve Ikone, menajer tarafından önerilen isimler arasında. Kouame bu sezon İtalyan ekibinde çıktığı 24 maçta 1 gol atarken, 6 asist yaptı. Ikone ise 22 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı. İki yıldızın da bonservisi yüksek olduğu için kiralama yoluna gidilebilir.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery