UEFA Konferans Ligi'nde elenerek Avrupa macerasına veda eden Trabzonspor, transfer çalışmalarında gaza bastı.
TRABZONSPOR, BRAGA İLE ANLAŞTI
Trabzonspor, golcü oyuncu Simon Banza ve kulübü Braga ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki forvetin Bordo-Mavililerde kiralık olarak forma giyecek.
BU AKŞAM GELİYOR
28 yaşındaki Kongolu golcü Simon Banza, imza için bu akşam Türkiye'ye gelecek.
BU SEZONKİ KARNESİ
Simon Bansa, bu sezon Portekiz ekibi Braga formasıyla 2 maçta 33 dakika boy gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı sağlamadı.
TRABZONSPOR, BRAGA İLE ANLAŞTI
Trabzonspor, golcü oyuncu Simon Banza ve kulübü Braga ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki forvetin Bordo-Mavililerde kiralık olarak forma giyecek.
BU AKŞAM GELİYOR
28 yaşındaki Kongolu golcü Simon Banza, imza için bu akşam Türkiye'ye gelecek.
BU SEZONKİ KARNESİ
Simon Bansa, bu sezon Portekiz ekibi Braga formasıyla 2 maçta 33 dakika boy gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı sağlamadı.
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