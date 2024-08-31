UEFA Konferans Ligi'nde elenerek Avrupa macerasına veda eden Trabzonspor, transfer çalışmalarında gaza bastı.
TRABZONSPOR, BRAGA İLE ANLAŞTI
Trabzonspor, golcü oyuncu Simon Banza ve kulübü Braga ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki forvetin Bordo-Mavililerde kiralık olarak forma giyecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Simon Banza, cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Banza, İstanbul Havalimanı'nda dış hatlardan giriş yaptıktan sonra, doğrudan Trabzonspor'un kamp yaptığı otele geçti.
BU SEZONKİ KARNESİ
Simon Bansa, bu sezon Portekiz ekibi Braga formasıyla 2 maçta 33 dakika boy gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı sağlamadı.
TRABZONSPOR, BRAGA İLE ANLAŞTI
Trabzonspor, golcü oyuncu Simon Banza ve kulübü Braga ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki forvetin Bordo-Mavililerde kiralık olarak forma giyecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Simon Banza, cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Banza, İstanbul Havalimanı'nda dış hatlardan giriş yaptıktan sonra, doğrudan Trabzonspor'un kamp yaptığı otele geçti.
BU SEZONKİ KARNESİ
Simon Bansa, bu sezon Portekiz ekibi Braga formasıyla 2 maçta 33 dakika boy gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı sağlamadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU