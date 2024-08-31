Trabzonspor'da anlaşma tamam: Simon Banza geldi

Trabzonspor, Simon Banza ve kulübü Braga ile anlaştı. Kiralık olarak bordo-mavili formayı giyecek Banza, İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da anlaşma tamam: Simon Banza geldi
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31 Ağustos 2024 14:05
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 21:27
UEFA Konferans Ligi'nde elenerek Avrupa macerasına veda eden Trabzonspor, transfer çalışmalarında gaza bastı.

TRABZONSPOR, BRAGA İLE ANLAŞTI

Trabzonspor, golcü oyuncu Simon Banza ve kulübü Braga ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki forvetin Bordo-Mavililerde kiralık olarak forma giyecek.

İSTANBUL'A GELDİ

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Simon Banza, cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Banza, İstanbul Havalimanı'nda dış hatlardan giriş yaptıktan sonra, doğrudan Trabzonspor'un kamp yaptığı otele geçti.

BU SEZONKİ KARNESİ

Simon Bansa, bu sezon Portekiz ekibi Braga formasıyla 2 maçta 33 dakika boy gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı sağlamadı.

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